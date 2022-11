Info dîner-spectacle : ‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’ au Zakouski le 18/11/2022 Zakouski, 18 novembre 2022, Paris.

Deux artistes venus d’ailleurs : Jann Halexander natif du Gabon, Veronika Bulycheva, native de Russie.

Zakouski 127 rue du Château 75014 Paris

Deux artistes venus d’ailleurs : Jann Halexander natif du Gabon, Veronika Bulycheva, native de Russie. Ils se retrouvent sur scène. Les deux sont musiciens auteurs compositeurs et interprètes, chacun a son parcours original : ils présentent et mélangent leurs univers personnels à travers leurs chansons et des dialogues poignants, où la tolérance, l’humanisme, la paix, la fraternité ne sont pas des vains mots. L’humour et la tendresse ne sont jamais loin. On se retrouve en face de polémiques actuelles autours des clichés et des préjugés liés à leurs pays d’origine : être biculturel est une fragilité et force à la fois. ‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’ a été présenté depuis 2019 à Paris, Nantes, Clamart, Triel-sur-Seine, Guéméné-Penfao, Bruxelles…

https://urgencedevous.wixsite.com/dugabonalarussie

‘Jeudi dernier la première, au « Nez Rouge » à Paris, du nouveau spectacle de Jann Halexander avec Veronika Bulycheva « Urgence de vous (du Gabon à la Russie) » avait la saveur des mets inconnus, goûteux et troublants. Ça ne ressemble à rien de connu (et c’est aussi ça qui me plaît), ça s’éloigne complètement des clichés de notre époque (qui en est farcie). Comme son nom l’indique, ce concert est un voyage en humanité qui nous emmène ailleurs, guidés par ce duo décalé qui possède le talent rare de la musicalité. A quand d’autres représentations ? Il y a…urgence.’

Frédéric Pagès, chanteur



