Le Restaurant Le Dodo à Marseille vous invite le 9 octobre 2021 pour soirée en musique avec Zaïna et Farah ! Et richard narainsamy avec avec son ravane Uniquement sur reservation (0491785913) Au menu : Entrée : assiette assortiment ( samoussa, gâteaux piments, beignets d’aubergines) Plats: Brianni poulet Rougail saucisse Dessert: Salade de fruit frais de saison ♫♫♫ Le Dodo 28 Cours Gouffé 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

