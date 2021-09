Pontchâteau Pontchâteau Loire-Atlantique, Pontchateau ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ – THÉÂTRE DE RUE À PARTIR DE 12 ANS Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchateau

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ – THÉÂTRE DE RUE À PARTIR DE 12 ANS Pontchâteau, 4 septembre 2021, Pontchâteau. ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ – THÉÂTRE DE RUE À PARTIR DE 12 ANS 2021-09-04 – 2021-09-04 Rue du Rocher Jardin Salle du Rocher St Guillaume

Pontchâteau Loire-Atlantique https://www.carredargent.fr/agenda/zai-zai-zai-zai/ Et si oublier sa carte de fidélité devenait un acte répréhensible, obligeait à prendre la fuite ? Avec cette situation absurde, l’auteur de BD à succès Fabcaro pointe les travers de notre société à coups de répliques bien senties où l’humour pointe toujours son nez. Cette satire loufoque est savamment adaptée par le Collectif Jamais Trop d’Art! qui en tire une pièce de rue au rythme effréné. Les cinq comédiens rivalisent de trouvailles décalées pour restituer à merveille l’esprit de l’auteur. Un road-movie complètement farfelu où s’enchaînent les gags les plus improbables… Réjouissant ! Gratuit – Entrée libre – réservation conseillée auprès de la billetterie à partir du 25 août Renseignements et réservations :

02 40 01 61 01 – billetteriecap@pontchateau.fr dernière mise à jour : 2021-08-27 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pontchateau Autres Lieu Pontchâteau Adresse Rue du Rocher Jardin Salle du Rocher St Guillaume Ville Pontchâteau lieuville 47.42037#-2.12405