Châtellerault Salle de l'Angelarde Châtellerault, Vienne ZaÏ ZaÏ ZaÏ ZaÏ – Théâtre de l’Argument Salle de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

ZaÏ ZaÏ ZaÏ ZaÏ – Théâtre de l’Argument Salle de l’Angelarde, 19 mai 2021-19 mai 2021, Châtellerault. ZaÏ ZaÏ ZaÏ ZaÏ – Théâtre de l’Argument

Salle de l’Angelarde, le mercredi 19 mai à 20:30

Fabrice est à la caisse d’un supermarché lorsque la caissière lui demande s’il a la carte du magasin. Il ne la trouve pas. La caissière appelle la sécurité. Fabrice prend la fuite, poursuivi par la gendarmerie. En quelques heures, il devient l’ennemi public n°1, sa fuite suscite un emballement médiatique sans précédent, son cas divise la société…

Le spectacle, issu de la célèbre BD de Fabcaro, prend la forme d’une fiction radiophonique en public, un dispositif sonore qui fait travailler l’imaginaire du spectateur en suggérant des décors, des accidents de voitures ou des choralesde gospel.

Avec des artifices sonores, bruitages ou accompagnement musical, les comédiens excellent dans le sérieux loufoque. On rit beaucoup de ces journalistes qui prennent l’antenne pour ne rien dire mais sur le ton de l’urgence, des gendarmes qui en font des tonnes comme s’ils tenaient un dangereux terroriste, de la chanson façon« band aid » des auteurs de BD en soutien à leurs collègues…

Il est théâtralement magnifique de voir les comédiens se tordre le visage pour condenser l’énergie d’un personnage dans sa seule voix, de voir la technique à l’œuvre et ce pur plaisir à jouer ensemble.

Un vrai bonheur (et petit conseil, restez bien jusqu’au bout !).

D’après la BD de Fabcaro

saison 2020-2021 des 3T-Scène conventionnée de Châtellerault.

6/12/17€

Chasse à l’homme absurde et radiophonique Salle de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-19T20:30:00 2021-05-19T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Salle de l'Angelarde Adresse 44 rue de l'Angelarde 86100 Châtellerault Ville Châtellerault