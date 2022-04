Zaï zaï zaï zaï Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine Saint-Père-Marc-en-Poulet Théâtre de rue par la Compagnie Jamais Trop d’Art. A partir de 8 ans. Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte de fidélité. La caissière appelle le vigile. L’homme s’enfuit. La police le traque. Entre road-movie et fait divers, c’est une course-poursuite contre le bon sens qui s’engage. Zaï ZaÏ Zaï Zaï est une nouvelle adaptation théâtrale, pour la rue ici, de la célèbre et multi-primée bande dessinée de Fabcaro. Sans décors, cinq comédiens racontent cette absurde mise au ban à travers une succession de scènes cocasses en courant, dansant, chantant. Restauration et buvette sur place

