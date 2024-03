Zaï Zaï Zaï Zaï Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National, vendredi 5 avril 2024.

Zaï Zaï Zaï Zaï Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Avec une touche satirique et ironique, Fabcaro explore les absurdités de la vie quotidienne et les travers de la société contemporaine.

Dans ce montage de la BD, des planches isolées se rassemblent et s’étirent pour former des situations théâtrales :

Après avoir oublié sa carte de fidélité au supermarché, une femme comme les autres se retrouve en cavale. Elle devient l’ennemie public numéro 1 tandis que les médias s’emballent et la société se divise.

tout public

durée: 50minutes

Spectacle dynamique et plein de malice, Zaï Zaï Zaï Zaï nous entraîne dans un road-movie drôle et décalé, satire de notre société. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lahaievive@gmail.com

L’événement Zaï Zaï Zaï Zaï Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2024-03-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II