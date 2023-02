Zai Zai Zai Zai par Nicolas & Bruno – La Comédie de Paris COMEDIE DE PARIS, 9 février 2023, PARIS.

La Comédie de Paris présente (Lic.1-1043278 2-1043279 3-1043280) Une création du Forum des Images ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏd'après la Bd de Fabcaro Lecture Vivante par Nicolas & Bruno Musique Mathias Fédou TRIOMPHE !! PROLONGATIONS !!Après leur succès en 2022, ils reviennent cet hiver pour 3 mois de représentations exceptionnelles !À la caisse d'un supermarché, un auteur de bande dessinée s'aperçoit qu'il a oublié sa carte de fidélité. La caissière appelle le vigile, mais l'homme s'enfuit !Ainsi commence "Zaï Zaï Zaï Zaï", délire tragicomique, entre fait divers et road movie, qui a valu à Fabcaro de multiples récompenses.Nicolas et Bruno, le duo de créateurs inspirés de "Message à Caractère Informatif" sur Canal+, nous proposent une hilarante Lecture Vivante de la BD culte de Fabcaro avec voix, bruitages, chansons et bande-originale jouée en live par le musicien Mathias Fedou. Énormément de rires garantis à 200% et vraiment très intéressant. "Très drôle (…) avec une distance quasi-brechtienne, c'est vraiment intelligent" "Extraordinaire ! C'est riche, c'est drôle !"Le masque et la plume France-Inter"Le déconnage de ces sympathiques zigotos met la salle en délire" L'Obs"A mourir de rire" Le Figaro"Encore plus drôle que la BD" La Croix"Particulièrement réussi" France-Culture Réservation PMR: 01.42.81.00.11 ZAI ZAI ZAI ZAI PAR NICOLAS & BRUNO EUR32.7 32.7 euros

COMEDIE DE PARIS PARIS 42, rue Fontaine 75009

La Comédie de Paris présente (Lic.1-1043278 2-1043279 3-1043280) Une création du Forum des Images

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

d’après la Bd de Fabcaro

Lecture Vivante par Nicolas & Bruno Musique Mathias Fédou



TRIOMPHE !! PROLONGATIONS !!

Après leur succès en 2022, ils reviennent cet hiver pour 3 mois de représentations exceptionnelles !

À la caisse d’un supermarché, un auteur de bande dessinée s’aperçoit qu’il a oublié sa carte de fidélité. La caissière appelle le vigile, mais l’homme s’enfuit !

Ainsi commence “Zaï Zaï Zaï Zaï”, délire tragicomique, entre fait divers et road movie, qui a valu à Fabcaro de multiples récompenses.

Nicolas et Bruno, le duo de créateurs inspirés de “Message à Caractère Informatif” sur Canal+, nous proposent une hilarante Lecture Vivante de la BD culte de Fabcaro avec voix, bruitages, chansons et bande-originale jouée en live par le musicien Mathias Fedou. Énormément de rires garantis à 200% et vraiment très intéressant.

"Très drôle (…) avec une distance quasi-brechtienne, c'est vraiment intelligent" "Extraordinaire ! C'est riche, c'est drôle !"

Le masque et la plume France-Inter

“Le déconnage de ces sympathiques zigotos met la salle en délire” L’Obs

“A mourir de rire” Le Figaro

“Encore plus drôle que la BD” La Croix

“Particulièrement réussi” France-Culture

Réservation PMR: 01.42.81.00.11

.2023-04-01.

