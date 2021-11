Zaï zaï Zaï zai par le Blutack théâtre Maison Garonne Cazères, 4 décembre 2021, Cazères.

Dans le cadre d’un Automne au théâtre en Coeur de Garonne, l’Association Avancez Culturel et le Blutack théâtre présentent Zaï Zaï Zaï Zaï d’après la bande dessinée éponyme de Fabcaro, le samedi 4 décembre à 20h30 à la Maison Garonne. Un acteur de théâtre, alors qu’il fait ses courses, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais quand celui-ci arrive, l’acteur le menace et parvient à s’enfuir. La police est alertée, s’engage alors une traque sans merci, le fugitif traversant la région, en stop, battant la campagne, partagé entre remords et questions existentielles. Assez vite les médias s’emparent de l’affaire et le pays est en émoi. L’histoire du fugitif est sur toutes les lèvres et divise la société, entre psychose et volonté d’engagement, entre compassion et idées fascisantes. Car finalement on connaît mal l’acteur de théâtre, il pourrait très bien constituer une menace pour l’ensemble de la société. Entre road movie et fait divers, l’acteur fait surgir autour de son personnage en fuite, toutes les figures marquantes – et concernées – de la société (famille, médias, police, voisinage…) et l’on reste sans voix face à ce déferlement de réactions improbables ou, au contraire, bien trop prévisibles. durée / 1h15 environ Réservation : [reservationavancezculturel@gmail.com](mailto:reservationavancezculturel@gmail.com) ou office de tourisme intercommunal (Cazères) : 05 62 02 01 79 Mise en scène et interprétation — Grégory Bourut Conception et bidouillages vidéo — Hugo Moreau Dramaturgie, adaptation et assistante à la mise en scène — Mélanie Briand Super vision du travail préparatoire — Régis Goudot Création et régie lumière — Guillaume Redon Création musicale — Ausias Création sonore — Aurél Garcia Scénographie — Blutack Theatre Construction — Didier Salvan Dessins et graphisme — Sciapode – Brice Devos Production / Diffusion — Filigrane Fabrik – Catherine Siriphoum Administration / Production — Lucie Chrétien Production : Blutack Theatre Co-production : Du Grenier à la Scène, SNA – Scène Nationale d’Albi, Théâtre des 2 points. Soutiens à la résidence : TPN – Théâtre du Pont Neuf (Toulouse) ; Gare aux Artistes (Montrabé) ; Pavillon Mazar (Toulouse) ; Théâtre des Mazades (Toulouse) Partenaires de création : L’été de Vaour, Le Théâtre de Mende, Maison du Peuple de Millau, Arlésie (Daumazan-sur-Arize). Le spectacle bénéficie de l’aide à la création de la Région Occitanie

Tarif plein : 8€, Tarif réduit (famille, enfants, précaires): 5€

Un Road Movie Théâtral : Pris à partie dans un magasin parce qu’il a oublié sa carte de fidélité, un acteur de théâtre prend la fuite. Débute alors une pérégrination aussi comique que philosophique…

Maison Garonne Cazères 2 rue du Quai Notre Dame 31220 CAZERES Cazères Haute-Garonne



