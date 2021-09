Zaï Zaï Zaï Zaï / Mash-up Production – Festival Les Annulés Maison des Arts de St-Herblain, 16 octobre 2021, Saint-Herblain.

2021-10-16 Représentations les 15 et 16 octobre 2021 à 20h30

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Représentations les 15 et 16 octobre 2021 à 20h30

Théâtre. Adaptation de la BD de Fabcaro.Une satire drôlissime de notre société de consommation et du petit monde médiatique, sous des airs de thriller foutraque et déjanté. Sortez de votre case, ne bullez plus et installez-vous dans ce spectacle immersif. Laissez-vous rythmer par les scènes décapantes et drôlissimes retraçant l’épopée de notre héros qui après avoir oublié sa carte de fidélité d’un supermarché subit les affres et travers de notre société dans un road-trip hilarant. Ne faites pas preuve de surdité face à l’absurdité, à bon entendeur ! Texte : Fabcaro Mise en scène : Angélique OrvainInterprétation : Paul Audebert, Pierre Bedouet, Bertrand Cauchois, Clara Frère, Florence Gerondeau, Jeanne Michel, Valentin Naulin, Lucie Raimbault Durée : 1h10 Public : à partir de 13 ans Dans le cadre du Festival Les Annulés à St-Herblain

Maison des Arts de St-Herblain adresse1} Est Saint-Herblain 44800 Est

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme