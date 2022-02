“ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ ” – Mash Up Production Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Rendez-vous **vendredi 4 mars** 2022 à 20h30 au **théâtre Jean Vilar d’Eysines** pour _ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ_, l’adaptation théâtrale de la bande dessinée éponyme écrite par **Fabcaro**. Le propos : Fabrice fait ses courses au supermarché sans sa carte de fidélité. Alpagué par le vigile, pris de panique, il s’enfuit à la force d’un poireau et commence une cavale à travers le pays. La presse s’empare de l’affaire, la police scientifique est sur le coup, le nom du fugitif est sur toutes les lèvres, il devient l’ennemi public numéro un. Face à ce qui s’apparente à un traumatiosme national, les passions se déchaînent : couples et foyers qui se divisent, album d’artistes solidaires, débats d’experts, fascinations adolescentes, bienpensance citoyenne… Fidèle à l’univers graphique et à l’humour de la BD, la mise en scène d’Angélique Orvain place le public au cœur de l’action, dans un dispositif à 360°. Les comédiens jaillissent d’un podium à l’autre en changeant de décors, de costumes et de personnages en un clin d’œil. À l’issue de la représentation, la Compagnie C’est pas Commun vous propose un **karaoké**. Les deux comédiens Alexia Duc et Gaétan Ranson vous invitent à vous emparer du micro pour pousser la chansonnette en oubliant les fausses notes ! **_ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ_** **d’après Fabcaro** **Vendredi 4 mars 2022 – 20h30** **Théâtre Jean Vilar, Le Plateau** Arrêt tram D « Eysines centre » Achetez vos places en ligne sur [www.eysines-culture.fr/zai-zai-zai-zai-mash-up-production](http://www.eysines-culture.fr/zai-zai-zai-zai-mash-up-production)

