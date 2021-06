Zai Zai Zai Zai (d’après le roman graphique de Fabcaro) – Cie Blutack Theâtre Espace Bonnefoy, 25 novembre 2021-25 novembre 2021, Toulouse.

Zai Zai Zai Zai (d’après le roman graphique de Fabcaro) – Cie Blutack Theâtre

Espace Bonnefoy, le jeudi 25 novembre à 20:30

Pris à partie dans un magasin parce qu’il a oublié sa carte de fidélité, un auteur de BD prend la fuite. Débute alors une longue pérégrination aussi comique que philosophique. Entre road movie et faits divers, l’auteur fait surgir autour de son personnage en fuite, toutes les figures marquantes – et concernées – de la société (famille, médias, police, voisinage…) et l’on reste sans voix face à ce déferlement de réactions improbables ou, au contraire, bien trop prévisibles. **Ecriture /mise en scène et interprétation** : Grégory Bourut / **Conception et bidouillages vidéo** : Hugo Moreau / **Dramaturgie, adaptation et assistante à la mise en scène** : Mélanie Briand /**Dessins et graphisme** : Sciapode – Brice Devos. **Production** : Blutack Théâtre / **Co-production:** Du Grenier à la Scène – Scène Nationale d’Albi, Théâtre des 2 points – Rodez / **Soutiens à la résidence** : TPN – Théâtre du Pont Neuf (Toulouse); Gare aux artistes (Montrabé); Pavillon Mazar (Toulouse); Théâtre des Mazades (Toulouse); Arlésie (Daumazan) / **Partenaires de création** : Théâtre des 2 points – Rodez, L’été de Vaour, le Théâtre de Mende, Théâtre de la Maison du Peuple (Millau). Le spectacle bénéficie de l’aide à la création de la **Région Occitanie**. Zaï Zaï Zaï Zaī est édité chez 6 pieds sous terre.

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France



