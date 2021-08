Le Poulfanc Parc de Limur Séné Le Poulfanc Le Poulfanc, Morbihan Zaï Zaï Zaï Zaï d’après Fabcaro – Collectif Jamais trop d’art Parc de Limur Séné Le Poulfanc Le Poulfanc Catégories d’évènement: Le Poulfanc

Parc de Limur Séné Le Poulfanc, le samedi 21 mai 2022 à 19:00

Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte du magasin. La caissière appelle le vigile. L’homme s’enfuit. La police le traque. Les politiques, les journaux, les piliers de bar s’emparent de l’affaire : et si cet homme, qui se balade sans sa carte du magasin, était une menace pour la société ? Une course poursuite absurde s’engage. Parue en 2015, chez 6 Pieds Sous Terre, la BD de Fabcaro est un succès de librairie… et de camaraderie. Une recette d’humour, qu’on se transmet entre amis. Mais au-delà du burlesque de situations qui dépassent le héros, c’est le regard de l’auteur sur l’emballement absurde de la société qui emporte l’adhésion. On se surprend à croire que tout cela est bel et bien réel. Martine, GLOP : « _Un spectacle burlesque mais lucide à la fois_ _sur l’emballement des médias, les outrances sécuritaires, les_ _dysfonctionnements de notre société. Une irrésistible démonstration par_ _l’absurde._ » Interprètes : Emilie Bedin, Vanessa Grellier, Karl Bréhéret, Phil Devaud, Sébastien Dégoulet. Mise en scène : Olivier Blouin. Direction d’acteurs : Michaël Egard.

2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T19:45:00

