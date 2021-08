Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ – COLLECTIF JAMAIS TROP D’ART ! Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ – COLLECTIF JAMAIS TROP D’ART ! Le Mans, 19 août 2021, Le Mans. ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ – COLLECTIF JAMAIS TROP D’ART ! 2021-08-19 – 2021-08-19 École primaire Guy-Moquet Allée Goya

Festival Soirs d'été. Un homme réalise à la caisse du supermarché qu'il n'a pas sa carte du magasin. La caissière appelle le vigile. L'homme s'enfuit. Une course poursuite absurde s'engage. Genre : Théâtre de rue. Tout public. Durée : 40 min. Places limitées – Merci de vous présenter 30 min avant le début du spectacle – Pass sanitaire obligatoire, présentation d'un document d'identité.

