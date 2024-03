ZAÏ ZAÏ THÉÂTRE MIAM Couffé, samedi 23 mars 2024.

ZAÏ ZAÏ THÉÂTRE MIAM Couffé Loire-Atlantique

Par le théâtre MIAM et adapté de la BD « Zaï Zaï Zaï Zaï » de Fabcaro.

Les policiers sont sur les dents pour une sombre histoire de poireau et de carte du magasin. Un homme est en fuite s’en suit une poursuite effrénée … Zaï zaï, une adaptation joueuse, musicale et iconoclaste par le théâtre M.I.A.M. (la Malédiction des Illustrateurs Atteint le Monde) de la désormais célèbre BD Zaï Zaï Zaï Zaï du désormais célèbre Fabcaro. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Althéa

Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement ZAÏ ZAÏ THÉÂTRE MIAM Couffé a été mis à jour le 2024-03-01 par eSPRIT Pays de la Loire