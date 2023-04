Visite du jardin ZÁHRADA PRI RODNOM DOME SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV, 3 juin 2023, Liptovský Mikuláš.

The garden is next to the birthhouse of a poet, writer, priest and politician Martin Rázus (1888 – 1937), his sister, a poet Mária Rázusová-Martáková and other siblings Michal and Matej – well-known book printers. The house and also garden hosts many writer-reader meetings and cutural events.

ZÁHRADA PRI RODNOM DOME SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV Vrbická 312 Liptovský Mikuláš 031 01 Liptovský Mikuláš okres Liptovský Mikuláš Région de Žilina 944 536 985 http://muzeumjankakrala.sk/rodny-dom-razusovcov/

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

