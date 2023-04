Visite du jardin ZÁHRADA POD DUBMI, 3 juin 2023, Štúrovo.

Visite du jardin 3 et 4 juin ZÁHRADA POD DUBMI

This garden blends a city with a forest. A natural garden with elements of permaculture, it is an oasis of green within a suburban development. It provides shelter for various animals and insects and hosts all the biotopes including a small natural lake. The garden is open to public and if you are interested in gardening and permaculture you can schedule a guided tour by the owner.

ZÁHRADA POD DUBMI Na vyhliadke 24 Štúrovo 943 01 Terasy I okres Nové Zámky Région de Nitra 0907195262 https://skola.permakultura.sk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

