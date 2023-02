Zaho de Sagazan LE MOULIN DE BRAINANS, 3 mars 2023, BRAINANS.

Zaho de Sagazan LE MOULIN DE BRAINANS. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

La Vapeur (L-R-20-6022/L-R-20-6023/ L-R-20-6024) présente : Zaho de Sagazan c’est une voix singulière et puissante, de celles qui font dresser nos poils. Un timbre grave porté par des rythmes électroniques qui côtoient la techno berlinoise et l’electronica française. Passant des murmures aux cris, l’artiste s’amuse, se raconte et dissèque les travers humains sur des textes en français d’une sincérité tranchante. Ses mots nous plongent dans une intimité partagée, où l’on goûte à la délicieuse liberté de danser, de penser et de s’émouvoir. Au côté de ses musiciens, Zaho de Sagazan livre une Krautpop moderne, côtoyant la folie de Catherine Ringer ou Brigitte Fontaine. Zaho de Sagazan

LE MOULIN DE BRAINANS BRAINANS LIEU-DIT LE MOULIN Jura

La Vapeur (L-R-20-6022/L-R-20-6023/ L-R-20-6024) présente :

