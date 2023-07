ZAGAT Les Trois Baudets Paris, 24 septembre 2023, Paris.

Le dimanche 24 septembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. payant

Tarif unique : 5€

Dans le cadre de la programmation concert des P’tits Baudets !

À partir de 6 ans. 50 minutes.

Zagat’, « les billes » en créole réunionnais, nous plonge directement en enfance en évoquant les jeux de la cour de récré : car oui, Marco Lacaille et Anissa Nehari sont restés deux grands enfants à la moue malicieuse, et la musique est devenue leur nouveau terrain de jeu !

Leur duo, rencontre enjouée et percussive entre tradition et modernité, explore toute la richesse et la diversité des musiques créoles métissées des rythmes d’Afrique du Nord. Le maloya et le sega typiques de La Réunion, joués par Marco sur instruments traditionnels, s’enrichissent des sonorités de l’ocean drum et du cajón d’Anissa, tirées de ses racines algériennes.

Unissant leur voix, ces artistes sans frontières à l’énergie contagieuse interprètent des chansons hautement colorées, nous entraînant à leur suite dans une balade sonore à travers leurs compositions originales, sous le soleil de l’Afrique et de l’océan Indien. Les deux poly-instrumentistes s’adonnent à un véritable jeu de questions-réponses rythmique et chanté, en français et en créole, avec un objectif : vous faire danser !

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/zagat-jp-les-p-tits-baudets

DR Zagat