Zafîf / gva / urban world pop Urgence Disk Records, 13 février 2022, Genève.

Zafîf / gva / urban world pop

Urgence Disk Records, le dimanche 13 février à 17:00

Laboratoire sonore formé en 2016 par Khalil Bensid et Samir Mokrani, Zafîf aime souffler la confusion des genres via des compositions hybrides, entremêlant différents genres pour en faire ressortir chacune des spécificités inhérentes. Superposant les sons du oud, du guembri et du saz à une kyrielle de percussions et à des synthétiseurs, il en ressort une texture originale entremêlant rythmes Gnawa, mélismes arabes et anatoliens au rock, funk hypnotique, jazz, psyché- blues et électro minimal. Prêchant la répétition jusqu’à l’hypnose, Zafîf prône une transe introspective dans un hommage tout azimut à John Lee Hooker, Deep Purple ou encore Massive Attack, avec en toile de fonds la présence constante des anciens maîtres gnawis et yéménites. [https://swiss-music-export.com/artist/zafif](https://swiss-music-export.com/artist/zafif)

Prix libre pour le groupe

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



2022-02-13T17:00:00 2022-02-13T17:30:00