Le château de Limé et l'Association Arts en Campagne Vous ouvrent de nouveau leurs portes, et accueillent dès le mois d'avril : Zaférayo Les rythmes et les couleurs d'Haïti Présenté par les associations : La Maison Anglaise, Rezon Kiltèri et arts en campagne A l'occasion de l'exposition de peinture Haïtienne "L'ILE AUX COULEURS" au lycée Léonard de Vinci à Soissons du 7 avril au 21 juin En avant-première du concert Zafarèyo: Le conteur, chanteur et musicien Jude Joseph, nous fait le grand plaisir de se joindre à notre soirée, pour une performance de contes chantés haïtiens. Renseignements : La Maison Anglaise 03 23 73 62 44 Réservations au 06 32 59 26 95

