MARCHÉ DE NOËL DES EXPLORATEURS ZAE de la source 2, rue du Libron Vias, 26 novembre 2023, Vias.

Vias,Hérault

Marché de Noël des explorateurs

RDV pour la 3ème édition du marché de Noël des Explorateurs avec plus de 40 exposants !

– Restauration & vin chaud

– Entrée gratuite

Venez fêter l’arrivée de notre nouvelle collection de Noël et découvrir de nombreux créateurs & artisans

#MARCHEDENOEL2023.

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

ZAE de la source

2, rue du Libron

Vias 34450 Hérault Occitanie



Explorers’ Christmas Market

Join us for the 3rd edition of the Explorers’ Christmas Market with over 40 exhibitors!

– Food & mulled wine

– Free admission

Come and celebrate the arrival of our new Christmas collection, and discover a host of designers and craftspeople

#MARCHEDENOEL2023

Mercado de Navidad de los Exploradores

Acompáñenos en la 3ª edición del Mercado Navideño de los Exploradores, con más de 40 expositores

– Comida y vino caliente

– Entrada gratuita

Venga a celebrar la llegada de nuestra nueva colección de Navidad y descubra un sinfín de diseñadores y artesanos

#MARCHEDENOEL2023

Weihnachtsmarkt der Entdecker

RDV für die 3. Ausgabe des Weihnachtsmarktes der Entdecker mit mehr als 40 Ausstellern!

– Essen & Trinken & Glühwein

– Eintritt frei

Feiern Sie die Ankunft unserer neuen Weihnachtskollektion und entdecken Sie zahlreiche Designer & Kunsthandwerker

#MARCHEDENOEL2023

