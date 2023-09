Journées portes ouvertes Zadiga Cité Lyon, 13 octobre 2023, Lyon.

Journées portes ouvertes 13 – 15 octobre Zadiga Cité entrée libre

Visite guidée d’un bâtiment à énergie positive tous usages dans le Champ de la Confluence

Zadiga Cité 10 rue vuillerme 69002 Lyon Lyon 69002 Confluence Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478340256 http://www.atelierthierryroche.fr/ https://instagram.com/atelier.roche?igshid=NzZlODBkYWE4Ng== Le programme tertiaire Zadigacité de 1300m2 que nous avons conçu s’est installé sur la première parcelle végétalisée du Champ. L’objectif est d’en faire à la fois un lieu démonstrateur des métamorphoses de la ville et de la nature, mais aussi un lieu de rencontre et de travail. Il accueille 3 entreprises. En réaménageant le bâtiment nous avons voulu rester fidèles à l’architecture existante, en la mettant en valeur. Un travail sur les performances énergétiques permet à Zadigacité de produire plus d’énergie qu’il ne consomme et d’en faire un démonstrateur sur les performance environnementales ( énergie, Carbonne, matériaux bio-sourcés et recyclés,…) et de la qualité au travail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T17:30:00+02:00 – 2023-10-13T19:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

Pierre Aymeric Dillies