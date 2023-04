Zad Moultaka, Concerto pour Kora / Ballaké Sissoko Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Zad Moultaka, Concerto pour Kora / Ballaké Sissoko Maison de la Radio et de la Musique, 5 mai 2023, Paris. Le vendredi 05 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant De 10 € à 67 €

L’Orchestre Philharmonique de Radio France invite le joueur de kora Ballaké Sissoko. Ce concert sera l’occasion de faire dialoguer cordes européennes, cordes américaines et cordes africaines L’Orchestre Philharmonique de Radio France invite le joueur de kora Ballaké Sissoko, né à Bamako et issu d’une famille de musiciens-conteurs, c’est-à-dire de griots ou encore de djelis. Ce concert sera l’occasion de faire dialoguer cordes européennes, cordes américaines et cordes africaines. Aux boucles de Shaker Loops répondront en effet la musique traditionnelle africaine et la création d’un concerto pour kora de Zad Moultaka, qui incarne à lui seul la Méditerranée. BALLAKÉ SISSOKO

Solo ZAD MOULTAKA

Concerto pour kora (commande de Radio France – création mondiale) JOHN ADAMS

Shaker Loops BALLAKÉ SISSOKO kora

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

GERGELY MADARAS direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/moultaka-concerto-pour-kora-ballake-sissoko CONTACT.BILLETTERIE@RADIOFRANCE.COM https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228543884460

