Nièvre Faites de la Musique à Panneçot -LIMANTON ZAD du Barrage Limanton, 21 juin 2023, Limanton. Faites de la Musique à Panneçot -LIMANTON Mercredi 21 juin, 17h00 ZAD du Barrage Ouverture de la saison 2023 : 1ère soirée de feu sur la ZAD du Barrage

17h – Concert Trad

19h : Scène ouverte

21h : BUZZ et JU : duo pop rock acoustique et caustique

23h : Feu d’artifice ZAD du Barrage 389 rue de la Scierie, Panneçot, 58290 LIMANTON Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://www.lebarrage.fr/ https://www.facebook.com/LeBarrage Ancienne scierie, transformée en lieu d’animations, de concerts, de jeux, de balades, de sport, de pêche, … de vie et de bonheur quoi !! Parking, accès vélos, borne recharge electrique pour vélo Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

