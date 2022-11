Conférence-débat : Ligne 18 ou Ligne 1.8°C ZACLAY Saclay Catégories d’évènement: Essonne

Saclay

Conférence-débat : Ligne 18 ou Ligne 1.8°C ZACLAY, 26 novembre 2022, Saclay. Conférence-débat : Ligne 18 ou Ligne 1.8°C Samedi 26 novembre, 17h00 ZACLAY Proposé par Zaclay et Extension Rebellion ZACLAY RD36, saclay Saclay 91400 Essonne Île-de-France Conférence-débat : Ligne 18 ou Ligne 1.8°C 26 novembre 2022 – 17:00 Venez découvrir et comprendre l’activité de jeunes (et moins jeunes) qui font partie du mouvement Extinction Rébellion, lors d’une présentation conviviale. Dans une deuxième partie, nous débattrons du projet d’extension de la ligne 18 à travers des terres agricoles précieuses, entre Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce projet va ouvrir ces terres fertiles à un développement urbain outrancier. Arrêtons les frais (et la ligne 18) à Saclay. Le Collectif contre la ligne 18 nous présentera son travail étoffé et acharné, destiné à suspendre une politique d’aménagement écocide du sol.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T17:00:00+01:00

2022-11-26T19:00:00+01:00 zaclay

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Saclay Autres Lieu ZACLAY Adresse RD36, saclay Ville Saclay lieuville ZACLAY Saclay Departement Essonne

ZACLAY Saclay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saclay/

Conférence-débat : Ligne 18 ou Ligne 1.8°C ZACLAY 2022-11-26 was last modified: by Conférence-débat : Ligne 18 ou Ligne 1.8°C ZACLAY ZACLAY 26 novembre 2022 Saclay ZACLAY Saclay

Saclay Essonne