Depuis plus de 20 ans, le Salon Moto Légende est l’événement dédié aux motos anciennes de collection, youngtimers et néo-rétros. Rendez-vous du 24 au 26 novembre 2023 au Parc des Expositions Paris-Nord-Villepinte !.

For over 20 years, the Moto Légende Show has been the event dedicated to vintage motorcycles, youngtimers and neo-retros. See you November 24-26, 2023 at the Parc des Expositions Paris-Nord-Villepinte!

Desde hace más de 20 años, el Salón Moto Légende es el evento dedicado a las motos vintage, youngtimers y neo-retros. ¡Nos vemos del 24 al 26 de noviembre de 2023 en el Parc des Expositions Paris-Nord-Villepinte!

Seit mehr als 20 Jahren ist der Salon Moto Légende die Veranstaltung, die alten Sammlermotorrädern, Youngtimern und Neo-Retros gewidmet ist. Wir sehen uns vom 24. bis 26. November 2023 im Parc des Expositions Paris-Nord-Villepinte!

