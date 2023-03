CHASSE AUX ŒUFS SPORTIVE Zac Meilbourg Yutz Yutz Catégories d’Évènement: Moselle

Cette année le lapin de Pâques est passé un peu en avance dans votre magasin Decathlon Yutz.

Malheureusement, tous ses œufs ont été disposés dans notre prairie, et de nombreux obstacles se trouvent entre nous et les précieuses récompenses. Une seule solution pour les atteindre : accomplir les différentes épreuves sportives qui se dresseront devant vous!! Venez affronter nos animateurs sportifs avant de dévaler les chemins parsemés des œufs que le bonhomme aux grandes oreilles a semé. Quelques règles seront à respecter néanmoins :

Tout participant devra impérativement être accompagné d’au moins un parent ou responsable légal pour participer à cette animation.

Si tu as moins de 4 ans, malheureusement les activités ne seront pas adaptés pour toi.

Penses bien à t'habiller en tenue de sport et en fonction des conditions météo qui seront prévues le jour de l'événement. A la fin de l'animation, une récompense t'attendra afin de te régaler en rentrant chez toi… Nous avons hâte de partager ce moment ensemble. +33 3 82 88 23 00 https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/dates/391098

