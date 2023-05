Vincent Warin, Cie 3.6/3.4 – Au Crépuscule ZAC des Gratte-Ciels, 8 juin 2023, Villeurbanne.

Vincent Warin, Cie 3.6/3.4 – Au Crépuscule Jeudi 8 juin, 18h30 ZAC des Gratte-Ciels Gratuit

Après avoir été champion de France et vice-champion du monde de BMX, Vincent Warin fait du vélo un art à part entière en confrontant sa pratique sportive de haut niveau au spectacle vivant. À la croisée des disciplines, Au Crépuscule oscille entre cirque, danse et théâtre. Un poème chorégraphique et acrobatique surprenant, une écriture entre l’aérien et la terre, en hommage à ceux qui, autour de nous, bottent en touche après avoir tenté le rêve autrement. Cette quête, comme un hymne aux remises en question, est autant décalée qu’étonnante. C’est l’espoir qui en ressort, comme une porte ouverte à l’ombre de nos crépuscules…

ZAC des Gratte-Ciels 169 Cours Emile Zola Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ateliers-frappaz.com/events/vincent-warin-cie-3-6-3-4au-crepuscule/ »}]

2023-06-08T18:30:00+02:00 – 2023-06-08T19:30:00+02:00

©A. Traisnel