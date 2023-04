Marché bio et paysan ZAC Croix Charretier, 1 janvier 2023, Saint-Denis-sur-Coise.

Vous y retrouvez plein de bons produits 100% local et bio: fromages, oeufs, yaourts, steaks, légumes, fruits, porcs, volailles et plein de surprises/nouveautés en fonction des semaines..

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 18:30:00. .

ZAC Croix Charretier

Saint-Denis-sur-Coise 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



You will find a lot of good 100% local and organic products: cheeses, eggs, yoghurts, steaks, vegetables, fruits, pigs, poultry and a lot of surprises/new products depending on the week.

Encontrarás un montón de buenos productos 100% locales y ecológicos: quesos, huevos, yogures, filetes, verduras, frutas, cerdos, aves de corral y un montón de sorpresas/nuevos productos dependiendo de la semana.

Hier finden Sie viele gute Produkte, die zu 100 % lokal und bio sind: Käse, Eier, Joghurt, Steaks, Gemüse, Obst, Schweinefleisch, Geflügel und viele Überraschungen/Neuheiten je nach Woche.

