Cet évènement est passé Plantations insolites ZAC Baud Chardonnet Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Plantations insolites ZAC Baud Chardonnet Rennes, 7 juillet 2023, Rennes. Plantations insolites Vendredi 7 juillet, 16h00 ZAC Baud Chardonnet Gratuit Les objectifs de cet atelier seront de sensibiliser à la réutilisation des boites de conserves, donner une deuxième vie aux contenants, découvrir les plantes grasses et les herbes aromatiques, sensibiliser à l’utilisation du compost mûr et décorer son intérieur ou extérieur avec de jolies plantations. Au programme : Décorer son contenant

Choisir sa plante préférée

Découvrir et tamiser du compost

Planter

Bien arroser et pailler

Repartir avec un joli plant ! ZAC Baud Chardonnet 35000 Av. Jorge Semprún, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T16:00:00+02:00 – 2023-07-07T18:00:00+02:00

Détails
Catégorie d'Évènement:
Rennes
Autres
Lieu
ZAC Baud Chardonnet
Adresse
35000 Av. Jorge Semprún, Rennes, France
Ville
Rennes

