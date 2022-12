Zabumba – Roda de samba L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Zabumba – Roda de samba L’Alimentation Générale, 22 janvier 2023, Paris. Le dimanche 22 janvier 2023

de 20h00 à 01h00

. payant 5€ C’est le retour des rodas à l’Alim ! Le collectif accro aux grooves brésiliens Zabumba vous donne rdv le dimanche 22 janvier. La roda de Samba est une tradition populaire carioca. Elle réunit percussionnistes et chanteurs autour du cavaquinho (petite guitare s’apparentant au ukulélé). On vous y attend chauds et motivés pour danser et chanter la vie ! L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/38jHatPLT https://fb.me/e/38jHatPLT

