Le dimanche 21 novembre 2021

Roda de samba le dimanche 21 novembre à l'Alim ! Le collectif accro aux grooves brésiliens Zabumba vous donne rendez-vous pour une roda de samba ! La roda de Samba est une tradition populaire carioca. Elle réunit percussionnistes et chanteurs autour du cavaquinho (petite guitare s'apparentant au ukulélé). On vous y attend chaud et motivé pour danser et chanter la vie !

