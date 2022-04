ZAATAR Le Molotov, 6 mai 2022, Marseille.

ZAATAR

Le Molotov, le vendredi 6 mai à 21:00

Kader, Jimmy, Nigrou, Lamine, Farid sont une bande de potes musiciens, tous originaires d’Algérie. Avec des influences musicales diverses, ils chantent chacun leur tour ou ensemble pour nous raconter leur pays en choeur et en couleur. Leur musique est festive. Ses ingrédients restent les vibrations populaires et les déferlants rythmes traditionnels associée a des sonorités Rock, Raï et Diwan (Gnawa). Zaatar est une invitation à la paix, la joie et aux réminiscences heureuses… Formé à Marseille, ce groupe aux milles visages, nous entraine du Sahara au pourtour méditerranéen. Dj Mehtoz aux platines pour le warm up et l’after [https://www.youtube.com/watch?v=i6pdMXEaEgs](https://www.youtube.com/watch?v=i6pdMXEaEgs)

7€

♫♫♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T21:00:00 2022-05-06T02:00:00