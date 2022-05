Zaatar + Dj Mehtoze, 6 mai 2022, .

Zaatar + Dj Mehtoze

2022-05-06 – 2022-05-06

7 7 En arabe Zaatar signifie Thym. En Algérie c’est la base de toutes les concoctions, le remède à tous les maux. Pour Kader, Jimmy, Nigrou, Lamine et Farid c’est aussi l’allusion à une époque, celle de leur enfance.



Avec des influences musicales diverses, ils chantent chacun leur tour ou ensemble pour nous conter leur Histoire en choeurs. Leur musique est festive. Ses ingrédients restent les vibrations populaires et les déferlants rythmes traditionnels associés à des sonorités Rock, Raï et Diwan (Gnawa).

Formé à Marseille, ce groupe aux milles visages, nous entraine du Sahara au pourtour méditerranéen.



Ici, Zaatar est un remède qui s’écoute et se danse à plusieurs, c’est aussi une invitation à la paix, la joie et aux réminiscences heureuses…





Dj Mehtoze aux platines pour le warm up et l’after.

Mehtoze est un passionné de musiques de tout genre et de pépites groovy.

Son univers musical est varié : les musiques traditionnelles et contemporaines du Maghreb, le hip-hop le jazz et la funk , en passant par les musiques latines et électroniques. Il vous proposera un dj set avec une dominante autour du raï et un éclectisme qui puisera dans la diversité de ses inspirations musicales.

Retrouvez Zaatar + Dj Mehtoze sur la scène du Molotov le 6 mai !

dernière mise à jour : 2022-04-22 par