SOIREE TAPAS THEATRE ZA St Julien du Gourg Florac Trois Rivières, 3 août 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Venez vivre une soirée unique chez Atelier TUFFERY avec notre événement Tapas-Théâtre. À partir de 18h, la Compagnie Vacarme présentera une pièce de théâtre captivante sur le thème du monde agricole. Ne manquez pas cette occasion de découvrir des art….

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . EUR.

ZA St Julien du Gourg

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Come and experience a unique evening at Atelier TUFFERY with our Tapas-Theatre event. Starting at 6pm, Compagnie Vacarme will present a captivating play on the theme of agriculture. Don’t miss this opportunity to discover the art…

Venga a disfrutar de una velada única en el Atelier TUFFERY con nuestro evento Tapas-Teatro. A partir de las 18:00, la Compagnie Vacarme presentará una obra cautivadora sobre el tema del mundo agrícola. No se pierda esta oportunidad de descubrir el arte de…

Erleben Sie einen einzigartigen Abend bei Atelier TUFFERY mit unserer Tapas-Theater-Veranstaltung. Ab 18 Uhr wird die Compagnie Vacarme ein fesselndes Theaterstück über die Welt der Landwirtschaft aufführen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und entdecken Sie Kunst…

