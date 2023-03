[Rendez-vous d’Exception] Visite d’atelier traditionnel et moderne ZA les Oddins 42640 Saint Germain Lespinasse Saint-Germain-Lespinasse Catégories d’Évènement: Loire

[Rendez-vous d’Exception] Visite d’atelier traditionnel et moderne ZA les Oddins 42640 Saint Germain Lespinasse, 29 mars 2023, Saint-Germain-Lespinasse. [Rendez-vous d’Exception] Visite d’atelier traditionnel et moderne Mercredi 29 mars, 10h00, 14h00, 17h00 ZA les Oddins 42640 Saint Germain Lespinasse Lors de la visite vous découvrirez un atelier de menuiserie où sont créées de multiples pièces allant d’une fenêtre à une bibliothèque en passant par la restauration de menuiserie et d’ébénisterie de Monuments Historiques. Présentation de l’entreprise : Menuisier et Compagnons est une menuiserie composée de compagnons mais aussi de menuisier et d’apprenti. L’atelier allie tradition et modernité afin de créer des pièces uniques. Programme de visite : A travers la visite vous découvrirez le geste précis d’un menuisier pour des ouvrages d’exception mais aussi le travail qui précède la création.

Peut-être aurez vous la chance de voir un travail de restauration en cours… Date des Rendez-vous d’Exception : Mercredi 29 mars de 10h00 à 11h30

Mercredi 29 mars de 14h00 à 15h30

Mercredi 29 mars de 17h00 à 18h30 Conditions de réservation : Réservez votre place à l’adresse mail isabelle@menuisieretcompagnons.fr ou par téléphone au 06 32 77 12 34.

Cette visite est adaptée à tous les âges mais est conseillée à partir de 8 ans.

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T11:30:00+02:00

2023-03-29T17:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:30:00+02:00

