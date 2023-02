“La Vi(ll)e mode d’emploi à tous les temps : la périnatalité de la culture des autres.” Performance collective dans la Cité. ZA Les Laurons, 18 mars 2023, Nyons.

Visite libre / accompagnement en réciprocité sur inscription. Tous moyens de saisie et de partage et de mutualisation ultérieure.

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur,handicap intellectuel mi;ii

33 (0)6 12 63 69 49 https://www.linkedin.com/pulse/la-ville-mode-demploi-le-bac-%25C3%25A0-sable-l%25C3%25A9ducation-aux-m%25C3%25A9dias-laveaud/ “Au fil de l’Eygues”, à Nyons la Promenade de la Digue, au Gué de la Sauve et par sa passerelle, ouvre sur la ZA des Laurons. Franchir le gué ouvre sur le chantier “La vi(ll)e mode d’emploi”. Un chantier de lecture (d)étonnante de la transition du paysage urbain arboré à la zone d’activité, avec des mots qui disent ce que nous ignorons d’eux.

“La Vi(ll)e mode d’emploi à tous les temps” : la périnatalité de la culture des autres, est un hybride, un ” Grand bazar des savoirs” comme il en existe probablment partout avec le constat que “les territoires et les organisations sont à l’épreuve de l’hybridation” mais qu’une culture de la réciprocité ne fait pas facilement sa place entre les déclarations coopératives et les méfaits d’une compétition devenue meurtrière, pour les humains comme pour la planète et le vivant. Aussi l’hybridité portée par la recherche-action interrégionale RELIANCE 2010 – 2024 boostée 2028 – au-delà des #JO2024 peu embarrassés par les humanités, cette recherche-action en SHS s’est dotée de deux outils d’action , un Réseau nomade d’échanges réciproques de savoirs (RNERS L’OUCIDYS) et de l’Agence nomade de psychanalyse rurbaine – ANPRur, rendue nécessaire pour mettre sur le devant, sur “le divan” la “rurbanité” cette entre-deux de l’urbain (triomphant?) et le rural (souvent malmené), le seul horizon de “Petites villes de demain” annoncerait-il une mise au vert paradoxale par des urbains en avance sur leur temps? Une affaire de culture des autres qui s’autorise de quelques décennies d’aventure qu’il semble salutaire de réintégrer dans la lecture-écriture, dans la mise en récit(s), des paysages humains. Des paysages humains vus et revus “à tous les temps” avec le présent du passé pour enraciner plus solidement nos mémoires dans des réels vécus et partagés.

A Nyons et pour 4 autres “Petites villes de demain” à tous les temps des humains, des organisations, des administrations et des territoires, s’imposent à nous des “Frontières” et leur porosité aux échanges de savoirs, de bonnes pratiques et d’une multitude d’essais en humanité.

Une recherche-action interrégionale en sciences humaines et sociales et probablement en sciences politiques, conduite depuis 1989 avec une formation européenne en administration et gestion de projets culturels, conduit un senior pour son entrée dans sa 77 année à faire sa compilation en aire ouverte sur un “terrain mis en culture”.Un terrain qu’ici nous nommerons “La Promenade des humanités“. A Nyons, le lieu existe bien sous le nom de “Promenade de la Digue”, un nom géographiquement cohérent mais qui souffre d’une faible incarnation de ce que la Digue porte de mémoire, de mémorial et de natif.

Proposition(s) :

Un libre parcours dans un espace public dépourvu de proposition d’interprètation car un peu lourd en terme de mémoire et une proposition d’alchimiste (une des 5 stèles) d’en soustraire un peu de lest pour que puissent s’envoler quelques promesses, pas des vains voeux pieux, mais un “presque-rien-je ne sais quoi” dans l’ordre du vivant et de “La Vi(ll)e mode d’emploi“. Audace avec toute la reconnaissance due à Georges Perec dont le gout pour le puzzle ne nous est pas étranger, pas plus que pour les mosaïques et le kaléidoscope, le palimpseste et l’anamorphose.

Libre parcours dont il existe autant de mode d’emploi que de diversité de celles et eux qui “pratiquent” ce “Au fil de l’Eygues” balisé sur 30 km, mais en rien mémoriel, sauf depuis les 10, 11, 12 novembre 2022 où la municipalité a eu la géniale proposition (d)étonnante “Je râle, mais je m’engage” une esquisse d’hybridation, une hybrid’action que nous voulions pas laisser en désherence.

Des ateliers à la demande sur inscription de groupe de 10 personnes en mode intergénérationnel coopératif. “A tous les temps” et passés les bornes de la Semaine de la Française 2023, le Forum des Jeunes 2023, avant la réplique de “Je râle mais je m’engage 2023” nous conduirons à Strasbourg, ce qui pour ne pas perdre de vue les ” Frontières” du Printemps des Poètes 2023 nous fera un beau baluchon pour “La Vi(ll)e mode d’emploi à tous les temps“. .. Ainsi soit elle “La périnatalité de la culture des autres“!

Le détail opérationnel, sur demande, résumé court de cette fantaisie / fantasia.



