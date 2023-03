Concert Manu le Prince Quintet – Parfum de Jazz ZA Lapalun Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Concert Manu le Prince Quintet – Parfum de Jazz ZA Lapalun, 16 août 2023, Buis-les-Baronnies . Concert Manu le Prince Quintet – Parfum de Jazz Théâtre de Verdure- Salle La Palun ZA Lapalun Buis-les-Baronnies Drome ZA Lapalun Théâtre de Verdure- Salle La Palun

2023-08-16 20:30:00 20:30:00 – 2023-08-16

ZA Lapalun Théâtre de Verdure- Salle La Palun

Buis-les-Baronnies

Drome . Composition : Manu Le Prince (voix) Irving Acao (saxophone, arrangements) Leo Montana (piano) Felipe Cabrera (contrebasse) Lukmil Perez (batterie) ZA Lapalun Théâtre de Verdure- Salle La Palun Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Buis-les-Baronnies Drome ZA Lapalun Théâtre de Verdure- Salle La Palun Ville Buis-les-Baronnies Departement Drome Tarif Lieu Ville ZA Lapalun Théâtre de Verdure- Salle La Palun Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies /

Concert Manu le Prince Quintet – Parfum de Jazz ZA Lapalun 2023-08-16 was last modified: by Concert Manu le Prince Quintet – Parfum de Jazz ZA Lapalun Buis-les-Baronnies 16 août 2023 Drôme Théâtre de Verdure- Salle La Palun ZA Lapalun Buis-les-Baronnies Drome ZA LAPALUN Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies Drome