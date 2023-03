Parfum de jazz ZA La Palun Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Parfum de jazz ZA La Palun, 14 août 2023, Buis-les-Baronnies . Parfum de jazz EUR Salle Lapalun (Salle des fêtes) ZA La Palun Buis-les-Baronnies Drome ZA La Palun Salle Lapalun (Salle des fêtes)

2023-08-14 – 2023-08-20

ZA La Palun Salle Lapalun (Salle des fêtes)

Buis-les-Baronnies

Drome . EUR Festival accueillant des artistes de renommée nationale et internationale, mettant les artistes féminines – les jazz ladies – à l’honneur. Concerts en soirée payants. Concerts gratuits et scène ouverte en journée au coeur du village. pascalepaly@gmail.com +33 6 37 58 18 86 https://www.parfumdejazz.com/ ZA La Palun Salle Lapalun (Salle des fêtes) Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Buis-les-Baronnies Drome ZA La Palun Salle Lapalun (Salle des fêtes) Ville Buis-les-Baronnies Departement Drome Tarif EUR Lieu Ville ZA La Palun Salle Lapalun (Salle des fêtes) Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies /

Parfum de jazz ZA La Palun 2023-08-14 was last modified: by Parfum de jazz ZA La Palun Buis-les-Baronnies 14 août 2023 Drôme Salle Lapalun (Salle des fêtes) ZA La Palun Buis-les-Baronnies Drome ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies Drome