Visite d’usine Caramels d’Isigny ZA Isypôle, Rue du 19 mars 1962 Isigny-sur-Mer, 16 janvier 2024, Isigny-sur-Mer.

Isigny-sur-Mer,Calvados

C’est avec grand plaisir que nous ouvrons les portes de notre atelier artisanal, afin de vous faire découvrir en exclusivité, les coulisses et le savoir-faire des Caramels d’Isigny.

Programme de la visite : Visite guidée en atelier avec dégustations de caramels ! Puis découverte de notre « Espace de visite » en accès libre.

– 1h30 de visite

– visite limitée à 15 personnes

– non accessible aux PMR

– Réservation obligatoire

Vous allez entrer dans une entreprise agroalimentaire en activité : des règles d’hygiène et de sécurité vous seront transmises lors de votre inscription..

2024-01-16 10:00:00 fin : 2024-01-16 11:30:00. .

ZA Isypôle, Rue du 19 mars 1962

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie



It’s with great pleasure that we open the doors of our artisanal workshop, to give you an exclusive behind-the-scenes look at the know-how of Caramels d’Isigny.

Program: Guided tour of the workshop, including caramel tastings! Then discover our « Espace de visite » with free access.

– 1h30 visit

– visit limited to 15 people

– not accessible to PRM

– Reservation required

You are about to enter a working agri-food company: hygiene and safety rules will be explained to you when you register.

Nos complace abrirle las puertas de nuestro taller artesanal para mostrarle en exclusiva los entresijos del saber hacer de Caramels d’Isigny.

Programa: Visita guiada del taller, ¡con degustación de caramelo incluida! A continuación, descubra nuestro « Espacio de visita » de libre acceso.

– 1h30 de visita

– visita limitada a 15 personas

– no accesible a PMR

– Imprescindible reservar

Está a punto de entrar en una empresa alimentaria en funcionamiento: se le explicarán las normas de salud y seguridad cuando se inscriba.

Es ist uns eine große Freude, die Türen unseres Ateliers zu öffnen, um Ihnen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und das Know-how der Caramels d’Isigny zu gewähren.

Besuchsprogramm: Führung durch die Werkstatt mit Verkostung von Karamellbonbons! Anschließend Entdeckung unseres frei zugänglichen « Espace de visite ».

– 1,5 Stunden Besichtigung

– besuch auf 15 Personen beschränkt

– nicht zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PMR)

– Reservierung erforderlich

Sie werden einen aktiven Lebensmittelbetrieb betreten: Hygiene- und Sicherheitsvorschriften werden Ihnen bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Isigny-Omaha