Soirée chez Damraz
Samedi 23 décembre 2023, 18h00
ZA du Pré Govelin 44410 Herbignac

Venez vous réchauffer au tour d’un vin chaud et de la bière de Noël.

Le DJ Hank the Ripper vous a préparé une sélection de Vinyls Rocks aux petits oignons !

N’oubliez pas de venir avec vos plus beaux pulls de Noël.

La Friterie le Belga sera bien évidemment de la partie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T18:00:00+01:00 – 2023-12-23T22:00:00+01:00

