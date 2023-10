Atelier de l’entreprise Côté Bois ZA du Pont la Lamé, Le Villaret, 05120 Saint-Martin-de-Queyrières Le Villaret, 14 octobre 2023, Le Villaret.

But de l’opération : Créer un atelier pour l’entreprise Côté Bois, entreprise de menuiserie et d’agencement, de Nicolas Maspeyrat d’environ 250 m2 de surface de plancher.

Terrain : Le projet est situé sur les lots 8 et 11 de la zone d’activités «Pont la Lame« Le terrain a été désenclavé par création d’une route d’accès et il est viabilisé par des réseaux nécessaires. Les lots même sont restés en état. Le terrain présente une légère pente vers le sud. Le sous-sol est un cône de déjection du torrent de Sachas et composé de sable, pierres et blocs et est bien ouvert a l’infiltration des eaux pluviales.

Implantation : L’atelier d’une emprise au sol d’environ 280 m2 est implanté pour ¾ sur le lot 8 et ¼ sur le lot 11 avec un retrait par rapport de la route de 6,6m par rapport de la façade et 4,2 m par rapport du débord du toit, et avec un retrait de 12,1m par rapport de la façade et 10m par rapport du débord du toit.

L’implantation permet un futur extension côté est. Le niveau du RDC est a 0,5m par rapport du terrain naturel. Le bâtiment repose sur un sous bassement en béton qui abrite une lieu de stockage complémentaire. Côté nord, est et Ouest le terrain est remblayé jusqu’au 50cm en dessous du RDC et mis à plat pour faciliter un accès au plein pied et le stockage des matériaux sous le débord du toit côté nord. Côté est le terrain naturel est respecté. La différence de niveau crée une plateforme de charge pour les fourgons. Sur le terrain sont projetée 12 places de parking

Le bâtiment est un simple hangar avec une structure porteuse primaire en bois lamellé collé avec une peau en ossature bois et isolé avec une épaisse couche de cellulose. A l’intérieur sont positionnés l’atelier, stockage, bloc sanitaire et les bureaux de l’entreprise. L’extérieur du hangar porte un revêtement de bardage vertical en mélèze des largeurs différentes. Le tout repose sur un soubassement minéral.

La façade principale, côté ouest, est entièrement vitré pour faciliter un éclairage naturel et un apport thermique solaire. L’entrée est marquée par une continuité du mur sud qui porte le logo de l’entreprise et qui protège l’entrée principale de la Lombarde. La façade nord est aveugle et abritée par un grand débord de toit. Ici on stockera des matériaux a l’abri de la pluie et du soleil. La façade est, est marquée par une grande porte levante protégé par une petite toiture. Sur la façade sud sont collés deux toits et une terrasse.

La toiture est en bac acier gris graphite orné avec des arrêts neige en rondins et finalisé par deux verrières en double vitrage par souci d’économie d’énergie.

