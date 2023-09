Visite architecturale : visite de l’atelier de la SCOP Ecobati ZA du Pont la Lamé, Le Villaret, 05120 Saint-Martin-de-Queyrières Le Villaret, 14 octobre 2023, Le Villaret.

Visite architecturale : visite de l’atelier de la SCOP Ecobati Samedi 14 octobre, 10h00 ZA du Pont la Lamé, Le Villaret, 05120 Saint-Martin-de-Queyrières Sur inscription dans la limite des places disponibles auprès de Camille Morvan, architecte

Le projet consiste en la construction d’un atelier artisanal avec un stockage de matériaux, de bureaux, et d’un parking pour la SCOP ECOBATI, regroupant un savoir-faire en charpente, en maçonnerie et enduits, notamment béton végétal, et en menuiserie et ébénisterie.

Avec la forme en pan coupé du terrain, le projet est travaillé comme le regroupement de 2 volumes : une halle avec toiture à deux pans symétriques, et un volume entièrement en bois.

La halle est dessinée avec des éléments traditionnels des constructions du briançonnais dont l’échelle s’ajuste pour donner une écriture à ce bâtiment à la volumétrie importante.

Les espaces sont travaillés en fonction des vues offertes (salle de formation), de la modularité des espaces de travail (atelier menuiserie et atelier charpente pouvant être séparés ou regroupés), et de l’ensoleillement pour bénéficier d’apports solaires gratuits dans les bureaux et ateliers.

Le niveau 1 regroupe l’atelier (en double hauteur pour partie), l’espace stockage (en double hauteur), l’accueil et une salle de formation, le niveau 2 accueille un espace de réunion, des bureaux et un local vernissage.

Le dessin des espaces, avec des poteaux et des portées de 5m, permet l’emploi de solives provenant d’une déconstruction. Enfin en dehors de la partie parking semi enterré, l’enveloppe est réalisée en béton végétal, projeté dans des murs ossature bois, et dont l’épaisseur varie suivant la fonction des locaux.

ZA du Pont la Lamé, Le Villaret, 05120 Saint-Martin-de-Queyrières
06 70 29 07 99

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00

Camille Morvan, architecte