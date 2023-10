« ROYAL MER » – VISITE DANS LES COULISSES DE L’ARTISANAT TEXTILE FRANÇAIS ZA des Treize Vents Clisson, 26 octobre 2023, Clisson.

Clisson,Loire-Atlantique

L’atelier Royal Mer perpétue depuis plus de soixante-dix ans la tradition de la maille française. Visites guidées gratuites sur réservation. Parcours guidé au cœur de l’atelier de production où vous serons détaillées toutes les étapes de fabrication..

ZA des Treize Vents

Clisson 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Royal Mer workshop has been perpetuating the tradition of French knitwear for over seventy years. Free guided tours upon reservation. Guided tour in the heart of the production workshop where you will be detailed all the stages of manufacture.

El taller Royal Mer perpetúa la tradición del punto francés desde hace más de setenta años. Visitas guiadas gratuitas previa reserva. Visita guiada en el corazón del taller de producción donde se detallarán todas las etapas de fabricación.

Das Atelier Royal Mer führt seit über siebzig Jahren die Tradition der französischen Maschenkunst fort. Kostenlose Führungen nach vorheriger Anmeldung. Geführter Rundgang durch die Produktionsstätte, wo Ihnen alle Schritte der Herstellung erläutert werden.

