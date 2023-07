Braderie de Virey ZA de Virey Saint-Hilaire-du-Harcouët, 10 septembre 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Grande braderie annuelle avec plus de 500 exposants. Restauration et animations sur place..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

ZA de Virey

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



Large annual sale with more than 500 exhibitors. Catering and entertainment on site.

Mercadillo anual con más de 500 puestos. Catering y entretenimiento in situ.

Jährlich stattfindender großer Ausverkauf mit über 500 Ausstellern. Verpflegung und Unterhaltung vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche