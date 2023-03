Atelier récup sur le thème de Pâques ZA de l’ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Atelier récup sur le thème de Pâques ZA de l’ecu, 8 avril 2023, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Atelier récup sur le thème de Pâques Ressourcerie Res’urgence ZA de l’ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône ZA de l’ecu Ressourcerie Res’urgence

2023-04-08 13:15:00 – 2023-04-08

ZA de l’ecu Ressourcerie Res’urgence

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Haute-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin . 5 EUR Le printemps est là ! Et le lapin de Pâques est déjà en train de chercher les oeufs !

Samedi 8 avril, venez à la ressourcerie réaliser un joli lapin tout en matériel de récupération pour orner votre table de Pâques !

Durée : 1 heure, réservation obligatoire. On compte sur vous nombreux et nombreuses! secretariat@res-urgence.org +33 9 84 11 82 96 http://www.res-urgence.org/ ZA de l’ecu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Autres Lieu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Adresse Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône ZA de l'ecu Ressourcerie Res'urgence Ville Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Departement Haute-Saône Tarif Lieu Ville ZA de l'ecu Ressourcerie Res'urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Atelier récup sur le thème de Pâques ZA de l’ecu 2023-04-08 was last modified: by Atelier récup sur le thème de Pâques ZA de l’ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 8 avril 2023 Haute-Saône Ressourcerie Res'urgence ZA de l'Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin ZA de l'ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône