Fête de printemps de Clery Raconte ZA de la Métairie, 14 mai 2023, Dry. Fête de printemps de Clery Raconte Dimanche 14 mai, 09h00 ZA de la Métairie Voir https://www.cleryraconte.com/ La désormais traditionnelle « fête du printemps » revient au Parc Culturel Du Val d’Ardoux à Dry, rue des Castors. Proposée par l’association Clery Raconte, l’entrée à cet évènement est gratuite ! Ce moment festif et convivial mêle foire au jardinage et à l’artisanat, balades surprenantes, jeux d’enfants, chansons, danses. Mais vous aurez aussi la possibilité de venir découvrir l’ssociation et pourquoi pas devenir figurant dans notre grand spectacle de l’été ! ZA de la Métairie Rue des Castors, Dry Dry [{« type »: « link », « value »: « https://www.cleryraconte.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

