Journée Mondiale du Sang : randonnée de 8km ZA de la Glèbe, 11 juin 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Pour soutenir le don du sang, venez marcher 8km le dimanche 11 juin..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . 5 EUR.

ZA de la Glèbe

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



To support blood donation, come and walk 8km on Sunday June 11th.

Para apoyar la donación de sangre, ven a caminar 8 km el domingo 11 de junio.

Um die Blutspende zu unterstützen, wandern Sie am Sonntag, den 11. Juni 8 km.

Mise à jour le 2023-05-21 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME