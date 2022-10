Visite d’atelier – Semaine du tourisme économique et des savoir-faire ZA de Kergoulinet Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Entrée: 2.50

L’Atelier [TǓMÙ], terre (TǓ) et bois (MǓ) en mandarin, façonne ces deux matériaux pour réaliser des objets de l’habitat, de l’art de la table, du luminaire et du mobilier. Les collections de la m… ZA de Kergoulinet Rue des Artisans 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire L’Atelier [TǓMÙ], terre (TǓ) et bois (MǓ) en mandarin, façonne ces deux matériaux pour réaliser des objets de l’habitat, de l’art de la table, du luminaire et du mobilier.

Les collections de la marque [TǓMÙ] sont réalisées en petites séries et en pièces uniques entièrement « fait main » dans son atelier à Mesquer en Loire Atlantique.

L’atelier souhaite partager à travers ses réalisations au design épuré et moderne sa passion pour la terre et le bois en mettant en valeur l’aspect naturel de ces matériaux intemporels.

Visite de 30 min

Groupe de 5 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T10:00:00+01:00

2022-11-05T18:00:00+01:00

