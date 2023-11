Marché de Noël Zone de Belloc à Lesparre-Médoc ZA Belloc Lesparre-Médoc, 16 décembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Marché de Noël organisé par l’association « Pour que vivent les Artistes en Médoc », avec la participation des commerçants de la zone.

Vous y trouverez divers animations et de nombreux exposants gastronomie, vins, artistes et créateurs locaux, etc…

Structures gonflables, fête foraine, piste de luge, ..

Balades en calèche, à dos de poney.

Parade des personnages de Noël

De nombreux spectacles en prévision !

Sans oublier le chalet du Père Noël !

Programme détaillé à venir.

2023-12-16 fin : 2023-12-18 . EUR.

ZA Belloc

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the association « Pour que vivent les Artistes en Médoc », with the participation of local merchants.

You’ll find a wide range of activities and exhibitors, including food and wine, local artists and designers, etc…

Inflatable structures, funfair, toboggan run, …

Horse-drawn carriage and pony rides.

Parade of Christmas characters

Lots of shows in store!

And don’t forget Santa’s chalet!

Detailed program to come

Mercado navideño organizado por la asociación « Pour que vivent les Artistes en Médoc », con la participación de los comerciantes locales.

Encontrará diversas animaciones y numerosos puestos de comida y vino, así como artistas y diseñadores locales.

Hinchables, parque de atracciones, tobogán, etc.

Paseos en coche de caballos y ponis.

Desfile de personajes navideños

Numerosos espectáculos

Sin olvidar el chalet de Papá Noel

Programa detallado próximamente

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Vereinigung « Pour que vivre les Artistes en Médoc » (Damit die Künstler im Médoc leben), unter Mitwirkung der Geschäftsleute der Zone.

Hier finden Sie verschiedene Animationen und zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Gastronomie, Wein, lokale Künstler und Designer, etc.

Hüpfburgen, Jahrmarkt, Rodelbahn, …

Spaziergänge in der Kutsche, auf dem Rücken eines Ponys.

Parade der Weihnachtsfiguren

Zahlreiche Aufführungen in Planung!

Und nicht zu vergessen die Hütte des Weihnachtsmanns!

Detailliertes Programm in Kürze

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Médoc-Vignoble